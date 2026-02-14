Schwerer Arbeitsunfall in Thüringen: Mann unter Stahlträger begraben

Sondershausen - Schwerer Arbeitsunfall in Thüringen am Freitag! Ein Mann (40) wurde von einem Stahlträger begraben. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein Mann (40) wurde in Sondershausen bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der Unfall geschah in einem Betrieb in der Schachtstraße. "Ersten Erkenntnissen zufolge führte der Mann Arbeiten an einem Stahlträger durch, der aus noch ungeklärter Ursache auf den 40-Jährigen fiel und diesen teilweise unter sich begrub", teilt die Polizei mit

Umgehend rückten Rettungskräfte an. Der Arbeiter wurde medizinisch behandelt und kam in ein Klinikum.