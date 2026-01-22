So viel Geld bekommt die Thüringentherme vom Land

Mühlhausen - Das Land Thüringen unterstützt die Sanierung der Thüringentherme in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit mehr als zehn Millionen Euro.

Ziel ist die Sanierung und Erneuerung von Gebäudekonstruk­tion, Innenausstattung und Energieversorgung. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Ziel ist die Sanierung und Erneuerung von Gebäudekonstruk­tion, Innenausstattung und Energieversorgung des 1998 eröffneten Erlebnis- und Wellnessbads, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Die Gesamtkosten der geplanten Umgestaltung belaufen sich demnach auf gut 22,2 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten sollen den Angaben zufolge voraussichtlich Anfang 2027 beginnen.