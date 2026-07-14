Vor 100 Jahren eingeweiht: Zeiss-Planetarium öffnet nach Umbau wieder
Von Sarah Knorr
Jena - Kurz vor dem 100-jährigen Jubiläum öffnet das Zeiss-Planetarium nach mehreren Monaten des Umbaus wieder seine Pforten.
Nachdem das Sternentheater seit Anfang des Jahres für Modernisierungen geschlossen war, können Interessierte das Planetarium ab Mittwoch wieder besuchen. So starte dann das dreitägige Fulldome Festival, bei dem unter anderem Newcomer und DJs auftreten.
Am Samstag (18. Juli) findet 100 Jahre nach der Eröffnung eine Feier für geladene Gäste statt. Ab Sonntag (19. Juli) beginnt dann der reguläre Spielbetrieb.
Nach Angaben des Planetariums wurden in den vergangenen Monaten vor allem die Projektions- und Tontechnik sowie die Projektionsfläche in der Kuppel erneuert.
Seit seiner Eröffnung am 18. Juli 1926 hat das Planetarium in Jena viele Millionen Besucher angezogen. Den Angaben nach ist es das dienstälteste Großraumplanetarium der Welt.
Die Firma Zeiss hatte im Auftrag des Deutschen Museums 1923 die Technik entwickelt und am Unternehmenssitz in Jena gebaut. Der Gründungsort der Firma Zeiss gilt als Keimzelle der optischen Industrie in Deutschland.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa