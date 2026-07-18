Seit 1993 verboten, trotzdem werden jedes Jahr tausende Tonnen Asbest in Thüringen entsorgt

Erfurt - Asbest ist seit 1993 verboten, doch noch immer fallen in Thüringen jedes Jahr Tausende Tonnen asbesthaltiger Abfall an.

Die Herstellung sowie Verwendung von Asbest ist seit den frühen 1990er Jahren verboten. © Stefan Sauer/dpa

Das Aufkommen asbesthaltiger Abfälle bewege sich seit Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau von rund 10.000 Tonnen jährlich, teilte das Thüringer Umweltministerium auf Anfrage mit. Vor allem bei Bau-, Sanierungs- und Abrissarbeiten kommen die Asbestabfälle ans Tageslicht.

"Ein Rückgang ist bislang nicht erkennbar, da asbesthaltigen Baustoffe weiterhin im Zuge energetischer Sanierungen und des Gebäudeabbruchs zu erwarten sind", erläuterte ein Sprecher des Ministeriums.

Asbest war einst ein beliebter Baustoff - vor allem in den 1960er bis in die 1980er Jahre. Er findet sich bundesweit in Millionen Häusern oder auf Dächern von Garagen oder Gartenlauben. Aber auch viele Alltagsgegenstände enthielten früher Asbest - vom Blumenkasten bis zum Aschenbecher.

Die Herstellung und Verwendung von Asbest wurde in Deutschland 1993 verboten, weil Asbeststaub in der Lunge unter anderem Krebs verursachen kann.