Zahl der Grippe- und Coronafälle in Thüringen steigt stark an

Erfurt - Die Zahl der Grippefälle in Thüringen ist deutlich gestiegen.

Die Erkältungszeit hat begonnen. Zahlreiche Menschen haben sich bereits mit Corona und Grippe zu kämpfen gehabt. (Symbolfoto) © Alicia Windzio/dpa

Allein in der letzten Novemberwoche wurden 99 Fälle in Labors bestätigt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

In der Woche zuvor lag diese Zahl noch nicht einmal bei 40. Allerdings: Erfahrungsgemäß erreicht die Grippesaison erst später ihren Höhepunkt, meist steigt die Zahl der Erkrankten nach dem Jahreswechsel an.

Insgesamt sind laut Ministerium seit Beginn der Grippesaison Anfang Oktober in Thüringen 281 Influenza-Fälle labordiagnostisch bestätigt worden. Besonders hoch ist die Zahl der Erkrankungen pro 100.000 Einwohner - die sogenannte Inzidenz- demnach unter Kindern im Alter von einem bis neun Jahren.

Da Ärzte wegen der meist eindeutigen Symptome bei Grippepatienten nicht immer eine Labordiagnostik veranlassen, ist bei den Zahlen von einer gewissen Dunkelziffer auszugehen. Grippe-Todesfälle wurden dem Ministerium zufolge in dieser Saison bislang nicht bekannt.

Schon zum Start der Grippesaison hatte die Landesärztekammer zur Impfung aufgerufen. Diese biete den besten Schutz vor einer Erkrankung. Auch die Zahl von Corona-Infektionen steigt seit August an. In der letzten Novemberwoche wurden demnach 267 Fälle registriert.

