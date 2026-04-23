Start der Landesgartenschau: Thüringen setzt 2026 auf grüne Vielfalt

Leinefelde-Worbis - Mit der Eröffnung der Landesgartenschau am 23. April 2026 in Leinefelde-Worbis beginnt ein Gartenjahr mit landesweiter Bedeutung.

Mit der Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis rückt 2026 die Vielfalt der Parks und Gärten in ganz Thüringen in den Fokus. © Martin Schutt/dpa

Bis zum 11. Oktober rückt das Eichsfeld in den Mittelpunkt – mit Parks und Gärten als Orte von Geschichte, Erholung und kultureller Identität.

Begleitet wird das Ereignis von der Kampagne "Wir bringen dich zum Rasen – Parks und Gärten in Thüringen" der Thüringer Tourismus GmbH. Ziel ist es, Besucherinnen und Besucher nicht nur nach Leinefelde-Worbis zu locken, sondern auch weitere grüne Ausflugsziele im Freistaat zu entdecken.

Dazu zählen unter anderem die Gartenanlagen in Bad Langensalza, der egapark Erfurt, der Park an der Ilm, der Fürstlich Greizer Park, die Anlagen rund um Schloss Friedenstein, der Rennsteiggarten Oberhof sowie Schloss und Park Altenstein.

Fünf Jahre nach der Bundesgartenschau in Erfurt richtet sich der Fokus damit erneut auf Thüringens Gartenlandschaften, diesmal mit einem erweiterten Blick.