Steuer-Razzia im Eichsfeld: Mehrere Objekte durchsucht, Unternehmerin im Visier der Fahnder
Von Hannan el Mikdam-Lasslop, Christian Rüdiger
Leinefelde-Worbis - Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung hat die Steuerfahndung zusammen mit der Polizei mehrere Geschäfts- und Privaträume im Eichsfeld durchsucht.
Ermittelt werde gegen eine Unternehmerin aus Leinefelde-Worbis in zwölf Fällen, teilte die Staatsanwaltschaft Mühlhausen mit. Die Geschäftsfrau aus Leinefelde-Worbis wird verdächtigt, mehrere Hunderttausend Euro Steuern unterschlagen zu haben.
Durchsucht wurden den Angaben nach mehrere Betriebs- und Privatobjekte - unter anderem auf dem Pferdegestüt der "BONDA Ranch" in Leinefelde-Worbis. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Betriebsunterlagen und Speichermedien sichergestellt.
Laut der Staatsanwaltschaft soll die Dame unter anderem private Aufwendungen bewusst als Betriebsausgaben eines von ihr geführten Unternehmens verbucht haben.
Weiterhin soll sie in einer Zeugenaussage im Reichsbürger-Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen angegeben haben, als Geschäftsführerin Edelmetalle im Wert von rund zwei Millionen Euro von einem der Angeklagten erworben zu haben. Diese seien jedoch nur teilweise bei dem Unternehmen angekommen, hieß es.
Titelfoto: Gregor Mühlhaus