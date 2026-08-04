Steuer-Razzia im Eichsfeld: Mehrere Objekte durchsucht, Unternehmerin im Visier der Fahnder

Leinefelde-Worbis - Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung hat die Steuerfahndung zusammen mit der Polizei mehrere Geschäfts- und Privaträume im Eichsfeld durchsucht.

Die Ermittler durchsuchten am Dienstag mehrere Objekte. © Gregor Mühlhaus

Ermittelt werde gegen eine Unternehmerin aus Leinefelde-Worbis in zwölf Fällen, teilte die Staatsanwaltschaft Mühlhausen mit. Die Geschäftsfrau aus Leinefelde-Worbis wird verdächtigt, mehrere Hunderttausend Euro Steuern unterschlagen zu haben.

Durchsucht wurden den Angaben nach mehrere Betriebs- und Privatobjekte - unter anderem auf dem Pferdegestüt der "BONDA Ranch" in Leinefelde-Worbis. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Betriebsunterlagen und Speichermedien sichergestellt.

Laut der Staatsanwaltschaft soll die Dame unter anderem private Aufwendungen bewusst als Betriebsausgaben eines von ihr geführten Unternehmens verbucht haben.