Badeverbot wegen gefährlichen Blaualgen am Bleilochstausee aufgehoben

Rosenthal am Rennsteig - Das Badeverbot wegen Blaualgen an einer Stelle des Bleilochstausees ist aufgehoben worden.

Das Badeverbot im Bleilochstausee zwischen Harra und Lemnitzhammer wurde inzwischen aufgehoben. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Nachdem das aktuelle Untersuchungsergebnis keine bedenklichen Werte mehr ergeben hatte, sei das Verbot am Montag außer Kraft gesetzt worden, hieß es vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz.

Das Badeverbot galt für rund zwei Wochen speziell für den Bereich zwischen Harra und Lemnitzhammer. Dabei handelte es sich um keine offizielle Badestelle, wie eine Sprecherin des Landratsamts des Saale-Orla-Kreises sagte. Die Blaualgen hatten sich an einer Stelle gebildet, wo die Saale in den See mündet und das Wasser nicht sehr tief ist.

Laut Landratsamt wurde an den offiziellen Badestellen Kloster, Saalburg Strandbad und Remptendorfer Bucht bei der jüngsten Kontrolle eine sehr gute Wasserqualität festgestellt. Die Wasserqualität am See werde wöchentlich kontrolliert.

Nichtsdestotrotz gibt es eine Badewarnung für die Uferbereiche rund um Saaldorf, wo sich die Grünfärbung und Eintrübung des Wassers verstärkt hätten.