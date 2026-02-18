Zweites Leben statt Müll: Tauschhaus 2.0 spart 156 Tonnen CO2
Jena - Das Tauschhaus 2.0 des Kommunalservice Jena bleibt ein tolles Beispiel für Nachhaltigkeit.
Im Jahr 2025 wurden dort insgesamt 85,6 Tonnen gut erhaltener Waren abgegeben. 69,3 Tonnen davon fanden direkt neue Besitzerinnen und Besitzer - das entspricht einer Wiederverwendungsquote von 78 Prozent.
Weitere rund 18 Prozent der abgegebenen Dinge wurden unter anderem recycelt.
Klassischer Abfall fiel nach Angaben der Betreiber nicht an.
Durch die Weiterverwendung konnten rund 156 Tonnen CO2 eingespart werden - so viel, wie etwa 78 durchschnittliche Autos pro Jahr verursachen. Insgesamt nutzten 32.962 Kundinnen und Kunden das Angebot im vergangenen Jahr.
Bücher und Haushaltswaren besonders beliebt
Besonders gefragt waren erneut Bücher: 45,7 Tonnen wurden abgegeben, 28,5 Tonnen wechselten wieder den Besitzer. Auch Haushaltswaren erfreuten sich großer Beliebtheit. Unter anderem fanden 10,4 Tonnen Porzellan und Glas, 6,5 Tonnen Spielwaren, 5,0 Tonnen Dekoartikel sowie 4,1 Tonnen Küchenartikel ein neues Zuhause.
Das Tauschhaus 2.0 ist eine kostenlose Plattform. Gut erhaltene Gegenstände können unentgeltlich abgegeben und für den privaten Gebrauch kostenfrei mitgenommen werden. Realisiert wurde das Projekt im neuen Format gemeinsam mit dem Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH.
Angenommen werden unter anderem Bücher, Zeitschriften, Medien wie CDs oder Schallplatten, Spiele und Puzzle, Kindersachen wie Spielzeug oder Fahrräder sowie Haushaltswaren und Dekoartikel. Nicht angenommen werden Kleidung, Möbel und elektronische Geräte.
Das Tauschhaus 2.0 befindet sich in der Löbstedter Straße 68 auf dem Gelände des Kommunalservice Jena und ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Titelfoto: KSJ