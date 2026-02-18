Zweites Leben statt Müll: Tauschhaus 2.0 spart 156 Tonnen CO2

Jena - Das Tauschhaus 2.0 des Kommunalservice Jena bleibt ein tolles Beispiel für Nachhaltigkeit .

Im Tauschhaus 2.0 in Jena erhalten Bücher, Haushaltswaren und Spielzeug in gutem Zustand ein zweites Leben. © KSJ

Im Jahr 2025 wurden dort insgesamt 85,6 Tonnen gut erhaltener Waren abgegeben. 69,3 Tonnen davon fanden direkt neue Besitzerinnen und Besitzer - das entspricht einer Wiederverwendungsquote von 78 Prozent.

Weitere rund 18 Prozent der abgegebenen Dinge wurden unter anderem recycelt.

Klassischer Abfall fiel nach Angaben der Betreiber nicht an.

Durch die Weiterverwendung konnten rund 156 Tonnen CO2 eingespart werden - so viel, wie etwa 78 durchschnittliche Autos pro Jahr verursachen. Insgesamt nutzten 32.962 Kundinnen und Kunden das Angebot im vergangenen Jahr.