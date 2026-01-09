"Akute Lebensgefahr": Stadt Jena warnt vor Betreten zugefrorener Gewässer

Thüringen - Angesichts der anhaltenden Kälte und der zuletzt gebildeten Eisflächen warnt die Stadt Jena ausdrücklich davor, zugefrorene Gewässer zu betreten. Der Appell gilt thüringenweit .

Eine dünne Eisdecke überzieht viele Gewässer in Thüringen – doch sie ist nicht tragfähig. Die Stadt Jena warnt eindringlich davor, Flüsse, Teiche und Seen zu betreten. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Besonders betroffen seien die Saale, aber auch andere Teiche, Seen und stehende Gewässer.

In den vergangenen Tagen wurden demnach immer wieder Kinder und Jugendliche auf dem Eis beobachtet – eine lebensgefährliche Situation, denn die Eisdecke sei aktuell nicht tragfähig und könne jederzeit einbrechen.

Jenas Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe macht deutlich: "Was von außen stabil aussieht, kann binnen Sekunden nachgeben. Wer einbricht, gerät in akute Lebensgefahr. Gerade fließende Gewässer wie die Saale sind besonders tückisch. Strömungen, wechselnde Wassertiefen und mildere Stellen unter dem Eis führen dazu, dass die Eisdecke ungleichmäßig und häufig viel dünner ist, als sie wirkt."

Diese Gefahren gelten jedoch nicht nur für Jena, sondern auch in anderen Teilen Thüringens. An Flüssen, zugefrorenen Teichen und Seen sei das Eis derzeit nicht sicher. Die winterlichen Temperaturen der vergangenen Tage reichen nicht aus, um eine stabile, tragfähige Eisdecke zu bilden.