Glatteisgefahr: Trübe Tage und frostige Nächte am Wochenende in Thüringen

Thüringen - Dichte Wolken, Nebel und kaum Sonne prägen laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen das Wetter in Thüringen .

Trübes Winterwetter mit Nebel und möglicher Glätte prägt die kommenden Tage. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Bereits zum Freitag zeigt sich der Himmel meist bedeckt und gebietsweise neblig-trüb.

Am Abend setzt im Werratal Regen ein, der örtlich gefrierend fallen kann und Glatteis möglich macht. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 5 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es trüb, von Südwesten zieht weiterer Regen auf, der stellenweise ebenfalls gefrieren kann. Die Temperaturen sinken auf 1 bis -2 Grad.

Auch der Samstag bringt kaum Wetteränderung: Es bleibt bedeckt, teils neblig-trüb, örtlich fällt leichter Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 5 Grad.