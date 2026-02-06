Glatteisgefahr: Trübe Tage und frostige Nächte am Wochenende in Thüringen
Thüringen - Dichte Wolken, Nebel und kaum Sonne prägen laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen das Wetter in Thüringen.
Bereits zum Freitag zeigt sich der Himmel meist bedeckt und gebietsweise neblig-trüb.
Am Abend setzt im Werratal Regen ein, der örtlich gefrierend fallen kann und Glatteis möglich macht. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 5 Grad.
In der Nacht zum Samstag bleibt es trüb, von Südwesten zieht weiterer Regen auf, der stellenweise ebenfalls gefrieren kann. Die Temperaturen sinken auf 1 bis -2 Grad.
Auch der Samstag bringt kaum Wetteränderung: Es bleibt bedeckt, teils neblig-trüb, örtlich fällt leichter Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 5 Grad.
In der Nacht zum Sonntag sind erneut leichter Regen oder Sprühregen möglich, vereinzelt gefrierend. Die Temperaturen gehen auf 2 bis -1 Grad zurück.
Der Sonntag selbst verläuft weiterhin grau, mit Hochnebel und stellenweisem Sprühregen bei 2 bis 5 Grad.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa