Glatteisgefahr: Trübe Tage und frostige Nächte am Wochenende in Thüringen

Dichte Wolken, Nebel und kaum Sonne prägen in den kommenden Tagen das Wetter in Thüringen.

Von Marie Pohland

Trübes Winterwetter mit Nebel und möglicher Glätte prägt die kommenden Tage. (Symbolbild)
Bereits zum Freitag zeigt sich der Himmel meist bedeckt und gebietsweise neblig-trüb.

Am Abend setzt im Werratal Regen ein, der örtlich gefrierend fallen kann und Glatteis möglich macht. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 5 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es trüb, von Südwesten zieht weiterer Regen auf, der stellenweise ebenfalls gefrieren kann. Die Temperaturen sinken auf 1 bis -2 Grad.

Auch der Samstag bringt kaum Wetteränderung: Es bleibt bedeckt, teils neblig-trüb, örtlich fällt leichter Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 5 Grad.

In der Nacht zum Sonntag sind erneut leichter Regen oder Sprühregen möglich, vereinzelt gefrierend. Die Temperaturen gehen auf 2 bis -1 Grad zurück.
Der Sonntag selbst verläuft weiterhin grau, mit Hochnebel und stellenweisem Sprühregen bei 2 bis 5 Grad.

