Frost, Nebel und örtlich Schnee: Glättegefahr zu Wochenbeginn in Thüringen

Thüringen - Trübes Winterwetter bestimmt die kommenden Tage in Thüringen , so der Deutsche Wetterdienst.

Nebel, leichter Frost und örtlicher Schneefall sorgen zu Wochenbeginn für winterliche Straßenverhältnisse. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Am Montag bleibt es überwiegend bedeckt, teils neblig-trüb. Vereinzelt fällt Schneegriesel oder geringer Schneefall, ansonsten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen erreichen 2 bis 5 Grad, dazu weht ein schwacher Ostwind.

In der Nacht zum Dienstag ist es stark bewölkt, gebietsweise bildet sich Nebel. Bei Tiefstwerten zwischen -1 und -3 Grad besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe.

Der Dienstag startet wechselnd bewölkt, teils noch neblig, später auch heiter. Zunächst bleibt es trocken, am Abend kann im Westen örtlich Regen einsetzen. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 8 Grad. Im Thüringer Wald sind starke Böen möglich.

In der Nacht zum Mittwoch verdichten sich die Wolken, von Südwesten zieht leichter Regen oder Sprühregen auf. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann es im Bergland örtlich glatt oder gefrierend regnen.