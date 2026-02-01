Weiter winterlich: Mit diesem Wetter beginnt der Februar in Thüringen

Thüringen - In Thüringen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen winterlich und meist stark bewölkt.

Dichte Wolken, Frost und vereinzelt Schneegriesel prägen das winterliche Wetter in Thüringen in den kommenden Tagen. (Archivbild) © Malin Wunderlich/dpa

Der Sonntag wird überwiegend trocken, lediglich vereinzelt kann es zu etwas Schneegriesel oder gefrierendem Sprühregen kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -2 und 0 Grad.

In der Nacht zum Montag ist der Himmel meist bedeckt, bei Tiefstwerten von -3 bis -5 Grad sind vereinzelt glatte Stellen möglich.

Der Montag selbst zeigt sich wechselnd bewölkt mit kurzen Auflockerungen und ist voraussichtlich weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen -4 und 2 Grad.

In den folgenden Nächten und Tagen bleibt es dicht bewölkt. Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Dienstag teils auf bis zu -7 Grad. Niederschläge sind nicht zu erwarten.