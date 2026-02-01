Weiter winterlich: Mit diesem Wetter beginnt der Februar in Thüringen
Thüringen - In Thüringen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen winterlich und meist stark bewölkt.
Der Sonntag wird überwiegend trocken, lediglich vereinzelt kann es zu etwas Schneegriesel oder gefrierendem Sprühregen kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -2 und 0 Grad.
In der Nacht zum Montag ist der Himmel meist bedeckt, bei Tiefstwerten von -3 bis -5 Grad sind vereinzelt glatte Stellen möglich.
Der Montag selbst zeigt sich wechselnd bewölkt mit kurzen Auflockerungen und ist voraussichtlich weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen -4 und 2 Grad.
In den folgenden Nächten und Tagen bleibt es dicht bewölkt. Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Dienstag teils auf bis zu -7 Grad. Niederschläge sind nicht zu erwarten.
Ab Dienstagabend und am Mittwoch sind regional wieder leichter Schneefall oder gefrierender Sprühregen möglich, wodurch stellenweise Glätte droht. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen -1 und 3 Grad.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa