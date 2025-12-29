Autofahrer aufgepasst! Glatteis-Gefahr in Thüringen
Von Anne Lathan, Christian Rüdiger
Erfurt - In Thüringen ist mit Frost und Glätte zu rechnen.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es vor allem am Montagvormittag zu Sprühregen kommen, der auf den Straßen überfriert. Die Temperaturen erreichen null bis drei Grad.
In der Nacht zum Dienstag wird es stark bewölkt, gebietsweise fällt Regen, Schneeregen oder Schnee – vor allem im Bergland. Die Temperaturen sinken auf minus eins bis minus drei Grad, in den Hochlagen auf bis zu minus sechs Grad.
Zum Dienstagmorgen hin lockert die Bewölkung deutlich auf, die Glättegefahr bleibt jedoch bestehen. Am Nachmittag werden ein bis drei Grad erreicht, in höheren Lagen etwa minus ein Grad.
Während es am Wochenende in Mitteldeutschland viele Unfälle wegen Glatteis gab, blieb in in Thüringen noch relativ ruhig. Laut Polizeiangaben habe es trotz Glätte und geringer Sichtweite nicht mehr Unfälle gegeben als sonst.
Titelfoto: Jason Tschepljakow/dpa