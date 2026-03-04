Wetter in Thüringen: Sonne setzt sich durch
Thüringen - In Thüringen steht in den kommenden Tagen laut Deutschem Wetterdienst ruhiges Frühlingswetter mit viel Sonne, kühlen Nächten und nur vereinzelten Nebelfeldern bevor.
Der Mittwoch startet örtlich mit Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Tages zeigt sich meist heiteres Wetter, lediglich im Bergland ziehen zeitweise Wolken durch.
Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 17 Grad.
In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend klar, gebietsweise bildet sich erneut Nebel oder Hochnebel. Niederschlag ist nicht zu erwarten.
Die Temperaturen sinken auf etwa 4 Grad auf den Gipfeln des Thüringer Waldes, sonst auf 2 bis -2 Grad.
Am Donnerstag lösen sich Nebelfelder rasch auf, anschließend dominiert heiteres und trockenes Wetter. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad.
Auch am Freitag setzt sich freundliches Wetter durch: viel Sonne, trocken, im Thüringer Wald 13 bis 15 Grad, sonst 16 bis 19 Grad. Die Nächte bleiben klar und kühl mit örtlichem Nebel und Tiefstwerten bis -3 Grad.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa