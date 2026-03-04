Wetter in Thüringen: Sonne setzt sich durch

Thüringen - In Thüringen steht in den kommenden Tagen laut Deutschem Wetterdienst ruhiges Frühlingswetter mit viel Sonne, kühlen Nächten und nur vereinzelten Nebelfeldern bevor.

Viel Sonne, milde Temperaturen bis 19 Grad und nur vereinzelt Nebel – Thüringen startet freundlich in die nächsten Tage. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Der Mittwoch startet örtlich mit Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Tages zeigt sich meist heiteres Wetter, lediglich im Bergland ziehen zeitweise Wolken durch.

Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 17 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist es überwiegend klar, gebietsweise bildet sich erneut Nebel oder Hochnebel. Niederschlag ist nicht zu erwarten.

Die Temperaturen sinken auf etwa 4 Grad auf den Gipfeln des Thüringer Waldes, sonst auf 2 bis -2 Grad.