Frühlingsstart in Thüringen: Sonne und milde Temperaturen
Thüringen - Die neue Woche startet in Thüringen laut Deutschem Wetterdienst mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen, bevor zur Wochenmitte mehr Wolken und vereinzelt auch Regen aufziehen.
Am Montag gibt es zunächst viel Sonne, später bilden sich einige Quellwolken. Es bleibt trocken bei milden Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Bergland um 12 bis 14 Grad.
In der Nacht zum Dienstag ziehen Wolken auf, Regen ist jedoch nicht in Sicht. Örtlich kann sich Nebel bilden, die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad, in Muldenlagen ist vereinzelt leichter Frost möglich.
Der Dienstag verläuft überwiegend wolkig mit zeitweisem Sonnenschein. Nach morgendlichem Nebel bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 15 und 18 Grad.
Zur Wochenmitte wird es etwas wechselhafter: Am Mittwoch ziehen mehr Wolken auf, örtlich fällt Regen. Die Temperaturen erreichen 12 bis 17 Grad.
Am Donnerstag lockert es wieder auf. Sonne und Wolken wechseln sich ab, meist bleibt es trocken bei 11 bis 15 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 6 bis 1 Grad ab, lokal kann es erneut Bodenfrost geben.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa