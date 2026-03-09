Frühlingsstart in Thüringen: Sonne und milde Temperaturen

Thüringen - Die neue Woche startet in Thüringen laut Deutschem Wetterdienst mit viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen , bevor zur Wochenmitte mehr Wolken und vereinzelt auch Regen aufziehen.

Zum Wochenstart zeigt sich das Wetter in Thüringen freundlich und mild, erst zur Wochenmitte werden die Wolken dichter. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Am Montag gibt es zunächst viel Sonne, später bilden sich einige Quellwolken. Es bleibt trocken bei milden Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad, im Bergland um 12 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen Wolken auf, Regen ist jedoch nicht in Sicht. Örtlich kann sich Nebel bilden, die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad, in Muldenlagen ist vereinzelt leichter Frost möglich.

Der Dienstag verläuft überwiegend wolkig mit zeitweisem Sonnenschein. Nach morgendlichem Nebel bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 15 und 18 Grad.

Zur Wochenmitte wird es etwas wechselhafter: Am Mittwoch ziehen mehr Wolken auf, örtlich fällt Regen. Die Temperaturen erreichen 12 bis 17 Grad.