Bitterkalt und frostig: So heftig ist das Winterwochenende in Thüringen

Strenger Frost, zugefrorene Autoscheiben und strahlender Sonnenschein - der Winter hat Thüringen am Wochenende im Griff.

Von David Hutzler, Christian Rüdiger

Erfurt - Strenger Frost, zugefrorene Autoscheiben und strahlender Sonnenschein - der Winter hat Thüringen am Wochenende im Griff.

Thüringen bibbert an diesem Wochenende. Im Thüringer Wald kommen Winterfans allerdings auf ihre Kosten.
Thüringen bibbert an diesem Wochenende. Im Thüringer Wald kommen Winterfans allerdings auf ihre Kosten.  © Michael Reichel/dpa

In der Nacht zum Sonntag wurden an mehreren Orten des Freistaats zweistellige Minusgrade gemessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verzeichnete in Schwarzburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eine Temperatur von -11,7 Grad.

In Veilsdorf (Landkreis Hildburghausen) waren es -11,5 Grad, in Bad Berka (Weimarer Land) -11,4 Grad. Auch in Mühlhausen, Bad Lobenstein oder Dachwig, nordwestlich von Erfurt, waren es zweistellige Minusgrade.

Zum Start der neuen Woche bleibt es kalt mit Temperaturen rund um den Gefrierpunkt - allerdings mit nicht mehr gar so strengem Frost wie am Wochenende. Am Montag soll es laut DWD im Flachland bereits wieder abtauen.

Schnee und Frost: So wird das Wetter am Wochenende in Thüringen
Thüringen Wetter Schnee und Frost: So wird das Wetter am Wochenende in Thüringen

Im Thüringer Wald ist aber auch noch Schnee möglich, gegebenenfalls aber auch gefrierender Sprüh- oder Schneeregen. Mitte der Woche wird im Bergland nochmal mehr Neuschnee erwartet. Die Sonne lässt sich aber zum Wochenbeginn nicht mehr blicken.

Die Mischung aus Schnee, Regen und Kälte in den kommenden Nächten hat auch ihre Tücken für Autofahrer. Besonders am Montagvormittag rechnet der DWD gebietsweise mit Glätte wegen überfrierendem Regen.

Titelfoto: Michael Reichel/dpa

Mehr zum Thema Thüringen Wetter: