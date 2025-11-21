Schnee und Frost: So wird das Wetter am Wochenende in Thüringen

Thüringen - Am Wochenende erwartet Thüringen Schnee und Frost. Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.

Der Winter zeigt sich in Thüringen weiter von seiner frostigen Seite. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa

Der Winter zeigt sich weiterhin von seiner frostigen Seite: Schon am Freitagvormittag herrschen verbreitet Minusgrade und örtlich Glätte.

Während sich später vielerorts die Sonne zeigt, steigen die Temperaturen nur leicht auf 0 bis 2 Grad. Im Thüringer Wald bleibt es mit -2 bis 0 Grad ganztägig frostig.

In der Nacht zu Samstag bleibt es größtenteils klar oder nur leicht bewölkt und niederschlagsfrei. Vereinzelt können sich Nebelfelder bilden, lokal ist erneut mit Glätte zu rechnen. Die Temperaturen sinken deutlich auf -5 bis -8 Grad, im Bergland über Schnee sogar bis -12 Grad.

Der Samstag wird voraussichtlich heiter, doch am Morgen und Vormittag hält der Frost an.

Lokal kann sich Nebel bilden, vereinzelt erneut mit Glätte. Die Tageshöchstwerte liegen später bei 0 bis 2 Grad, im Thüringer Wald bleibt Dauerfrost um -2 Grad bestehen. Ab dem späten Nachmittag setzt sich erneut verbreitet Frost durch.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es klar und trocken. Die Temperaturen erreichen Tiefstwerte von -5 bis -8 Grad.