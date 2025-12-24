Dauerfrost zu Weihnachten: So wird das Wetter in Thüringen

Thüringen - Thüringen steht über die Feiertage unter dem Einfluss einer winterlich kalten Wetterlage mit Dauerfrost, kräftigem Wind und teils stürmischen Böen im Bergland.

Frostige Temperaturen und kräftiger Wind bestimmen das winterliche Wetter in Thüringen über die Feiertage. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

In Thüringen hält zum Heiligabend der Dauerfrost an, begleitet von teils kräftigen Windböen. Neben vielen Wolken gibt es kurze Auflockerungen, im Thüringer Becken zeigt sich das Wetter häufig trüb.

Niederschläge bleiben laut Deutschem Wetterdienst aus. Die Temperaturen erreichen Werte um -1 Grad, im Bergland werden -5 bis -3 Grad gemessen. Dazu weht ein mäßiger Ostwind, örtlich treten Windböen auf, in den oberen Kammlagen stürmische Böen.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag bleibt es überwiegend stark bewölkt, im weiteren Verlauf lockert es allerdings stellenweise auch auf. Die Temperaturen sinken deutlich auf -7 bis -11 Grad.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost, in den Kammlagen ist mit Sturm zu rechnen.

Am ersten Weihnachtsfeiertag zeigt sich das Wetter überwiegend sonnig, verbleibende Wolken lösen sich weiter auf. Es bleibt frostig bei Temperaturen zwischen -5 und -1 Grad. Der Nordostwind weht schwach bis mäßig, im Bergland zeitweise stark böig. In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag ist es gering bewölkt bei Tiefstwerten von -6 bis -10 Grad, der Wind lässt nach.