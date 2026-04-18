Erst Sonne, dann Regen: Brutaler Wetter-Wechsel in Thüringen

Erfurt - Der Samstag in Thüringen startet wundervoll, danach wird es jedoch ungemütlich.

Das Wochenende in Thüringen ist geprägt von Regen. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Tag zunächst warm, aber bewölkt. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 22 Grad, im Bergland auf 17 bis 20 Grad.

Am Nachmittag sind dann allerdings lokal Gewitter möglich, begleitet von Windböen und Starkregen, heißt es.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es stark bewölkt. Zunächst fällt nur vereinzelt Regen, später wird er häufiger und teils schauerartig. Auch Gewitter bleiben möglich. Die Temperaturen sinken auf neun bis sechs Grad.