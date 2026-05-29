Gewitter über Thüringen: So wird das Wetter am Wochenende

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Freitag zunächst mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen.

Von Anne Lathan

Thüringen - In Thüringen sollten Aktivitäten im Freien am Freitag erledigt werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Freitag zunächst mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. 

Über Thüringen ziehen am Wochenende voraussichtlich Gewitterwolken auf. (Archivfoto)
Über Thüringen ziehen am Wochenende voraussichtlich Gewitterwolken auf. (Archivfoto)  © Martin Schutt/dpa

Am Nachmittag und Abend ziehen jedoch örtlich Schauer und einzelne Gewitter auf. Die Temperaturen liegen bei 26 bis 29 Grad, im Bergland bei 24 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Samstag sind regional weiterhin Schauer und örtliche Gewitter möglich, die bis in den Samstagmorgen andauern können.

Im Tagesverlauf sollen die Niederschläge jedoch nachlassen und es wird wieder sonniger. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 27 Grad, im Bergland zwischen 21 und 24 Grad.

Titelfoto: Martin Schutt/dpa

Mehr zum Thema Thüringen Wetter: