Sonne und Schauer: So wird das Himmelfahrtswochenende in Thüringen

Thüringen - Zum Himmelfahrtswochenende zeigt sich das Wetter in Thüringen laut Deutschem Wetterdienst wechselhaft. Neben sonnigen Abschnitten sind auch Schauer und kurze Gewitter möglich.

An Christi Himmelfahrt wechseln sich in Thüringen Sonne, Wolken, Schauer und kurze Gewitter ab. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Am Donnerstag wechseln sich Quellwolken und Sonnenschein ab. Im Tagesverlauf ziehen immer wieder Schauer und kurze Gewitter durch. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 14 Grad, im Bergland werden teils nur 5 bis 12 Grad erreicht.

In der Nacht zum Freitag beruhigt sich das Wetter rasch. Die Schauer ziehen ab, anschließend wird es meist gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 1 Grad, in einigen Tal- und Muldenlagen ist bodennah sogar leichter Frost möglich.

Am Freitag startet der Tag zunächst sonnig, später bilden sich jedoch wieder zahlreiche Quellwolken.

Ab Mittag sind erneut einzelne Schauer und Gewitter möglich, ehe sich die Wolken am Abend wieder auflösen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad, im Bergland zwischen 7 und 11 Grad.