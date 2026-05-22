Pfingstwochenende in Thüringen: Diese Temperaturen sind zu erwarten

Thüringen - Geht doch! In Thüringen steht laut Deutschem Wetterdienst ein überwiegend sonniges und sommerliches Wochenende bevor. Regen bleibt meist die Ausnahme, stattdessen steigen die Temperaturen vielerorts deutlich an.

Das Wetter wird zum Pfingstwochenende in Thüringen fast hochsommerlich warm.(Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/alfazetchronicles, Screenshot/wetter-online.de

Bereits am Freitag ziehen nur noch harmlose Wolkenfelder über den Freistaat hinweg. Dazu scheint häufig die Sonne, am Abend lockert die Bewölkung weiter auf. Regen ist nicht in Sicht.

Die Temperaturen steigen auf 24 bis 26 Grad, im Bergland auf 21 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Himmel meist klar bei Tiefstwerten zwischen 12 und 9 Grad.

Der Samstag bringt fast schon hochsommerliche Bedingungen. Neben wenigen Quellwolken scheint zunächst verbreitet die Sonne. Erst am Nachmittag und Abend ziehen von Nordwesten Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen klettern auf 27 bis 30 Grad, im Bergland auf 24 bis 27 Grad.

Auch die Nacht zum Sonntag verläuft zunächst klar. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 11 Grad.

Am Sonntag ziehen von Norden her mehr Wolken auf, örtlich kann etwas Regen fallen. Am Abend lockert die Bewölkung jedoch wieder auf. Trotz der Wolken bleibt es warm mit Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad, im Bergland zwischen 23 und 26 Grad.