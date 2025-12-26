Sogar Schnee möglich: Winterwetter in Thüringen angekündigt

Erfurt - In Thüringen scheint sich das Winterwetter nach den kalten Weihnachtstagen zu halten.

In der kommenden Woche könnte im Thüringer Wald Schnee fallen. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Zwar soll es die nächsten Tage etwas milder werden, in den Nächten bleibe es vielerorts aber leicht frostig, sagte der diensthabende Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. "Die Sonne hat nicht die Kraft, die schwere kalte Luft, die sich in den Niederungen sammelt, zu vertreiben."



Ab Dienstag stelle sich die Wetterlage um. Der Trend deute zum Jahreswechsel auf kältere Luftmassen mit Niederschlägen hin, die in den Mittelgebirgen als Schnee fallen könnten, sagte der Meteorologe.

"In den Bergen wird es wahrscheinlich weiß. Im Tiefland ist das noch nicht entschieden." Derzeit liegt im Thüringer Wald kaum Schnee - örtlich wurden am zweiten Weihnachtstag maximal drei Zentimeter gemessen.

Die Weihnachtstage waren vielerorts in Thüringen sehr kalt. In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag seien örtlich Temperaturen von minus zehn Grad Celsius gemessen worden.