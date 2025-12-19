Milder Dezember in Thüringen bleibt: Wolken, etwas Regen und kaum Winterkälte

Thüringen - Der Winter zeigt sich in Thüringen derzeit von seiner milden Seite. In den kommenden Tagen dominieren Wolken, zeitweise fällt leichter Regen, ehe sich zum Wochenende hin auch freundlichere Abschnitte einstellen.

Überwiegend bewölkter Himmel prägt das milde Winterwetter in Thüringen, zeitweise fällt leichter Regen. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Am Freitag ist es meist stark bewölkt. Ab dem Nachmittag und bis in die Abendstunden tritt gebietsweise leichter Regen auf. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 11 Grad, im Bergland auf 3 bis 7 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt, örtlich fällt noch etwas Regen. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 2 Grad zurück, der Wind lässt nach.

Der Samstag beginnt vielerorts bedeckt und teils trüb. Im weiteren Tagesverlauf lockert die Bewölkung gebietsweise auf, nur vereinzelt kommt es zu leichtem Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es niederschlagsfrei bei wechselnder bis dichter Bewölkung. Stellenweise kann sich Nebel oder Dunst bilden, die Temperaturen sinken auf 3 bis 0 Grad.