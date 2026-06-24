Extreme Hitze: Veranstaltungen und Feste in Thüringen abgesagt

Eisenach/Zella-Mehlis - Wegen der großen Hitze wurden in zwei Thüringer Städten Feste und Veranstaltungen abgesagt.

In Thüringen kann am Wochenende die 40-Grad-Marke geknackt werden. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

In Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) fällt der für Freitag (26. Juni) geplante Tag des Sports auf der Kinder- und Jugendsportanlage "Alte Straße" ins Wasser. Am Tag der geplanten Veranstaltung werden Temperaturen von 35 Grad erwartet. Wann der Tag des Sports nachgeholt wird, ist noch unklar. Die Stadt will laut eigenen Angaben darüber informieren, sobald ein neuer Termin feststeht.

Ebenfalls abgesagt wurde die für Samstag (27. Juni) geplante Kinderkulturnacht in Eisenach. "Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht. Aber die Sicherheit und Gesundheit unserer kleinen und großen Besucherinnen und Besucher sowie aller Mitwirkenden haben oberste Priorität", erklärte Oberbürgermeister Christoph Ihling in einer Mitteilung der Stadt. Ein Ersatztermin soll für die Zeit nach den Sommerferien angepeilt werden.

Am kommenden Samstag sind in Eisenach Temperaturen von bis zu 38 Grad angekündigt. Darüber hinaus werden in der Kreisstadt des Wartburgkreises schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet.