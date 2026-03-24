Fast 20 Grad in Thüringen! Am Mittwoch kommt dann aber der Wetterumschwung

Erfurt - Nach einem freundlichen Wochenstart müssen sich die Menschen in Thüringen bald auf ungemütlicheres Wetter einstellen.

Das Wetter am Mittwoch in Thüringen wird richtig schön. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Dienstag mild und meist freundlich bei Temperaturen von 15 bis 19 Grad, im Bergland elf bis 15 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch nimmt die Bewölkung zu, es bleibt jedoch weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf neun bis sechs Grad, im Thüringer Wald auf zwei bis fünf Grad. Gleichzeitig frischt der Wind auf, im Thüringer Wald sind bereits stürmische Böen möglich.

Am Mittwoch ist Regen angekündigt, ab dem Nachmittag sind vereinzelt sogar kurze Gewitter mit Graupel möglich. Darüber hinaus bleibt es windig mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest bis West.