Freundlich, aber kühl: So wird das Wetter in Thüringen

Thüringen - Nach frostigen Nächten zeigt sich das Wetter in Thüringen laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen von seiner freundlichen, aber kühlen Seite.

Trotz der klaren Tage bleibt es in Thüringen winterlich kalt mit frostigen Nächten. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der Tag verläuft sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad. Es weht ein schwacher Südostwind.

In der Nacht zum Dienstag wird es sternenklar und deutlich kälter bei Tiefstwerten zwischen minus 4 und minus 7 Grad.

Auch am Dienstag dominiert ganztägig die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 1 bis 4 Grad, dazu weht schwacher Süd- bis Südostwind.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es klar, örtlich können sich Nebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf minus 5 bis minus 10 Grad.