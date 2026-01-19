Freundlich, aber kühl: So wird das Wetter in Thüringen
Thüringen - Nach frostigen Nächten zeigt sich das Wetter in Thüringen laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden Tagen von seiner freundlichen, aber kühlen Seite.
Der Tag verläuft sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 5 Grad. Es weht ein schwacher Südostwind.
In der Nacht zum Dienstag wird es sternenklar und deutlich kälter bei Tiefstwerten zwischen minus 4 und minus 7 Grad.
Auch am Dienstag dominiert ganztägig die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 1 bis 4 Grad, dazu weht schwacher Süd- bis Südostwind.
In der Nacht zum Mittwoch bleibt es klar, örtlich können sich Nebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken auf minus 5 bis minus 10 Grad.
Am Mittwoch setzt sich das sonnige Winterwetter fort. Nur wenige Wolken sind am Himmel zu sehen, die Temperaturen erreichen maximal 0 bis 3 Grad. Der Wind bleibt schwach und kommt aus östlichen Richtungen.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa