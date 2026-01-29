Glatte Straßen und Neuschnee: Winterwetter hat Thüringen im Griff
Thüringen - Glatte Straßen, leichter Schneefall und stellenweise dichter Nebel prägen aktuell das Wetter in Thüringen.
Vor allem am Donnerstagvormittag kommt es verbreitet zu Glätte durch überfrorene Nässe. Bis in die Abendstunden fällt zudem zeitweise leichter Schnee. Dabei werden meist ein bis drei Zentimeter Neuschnee erwartet, im Thüringer Wald bis zu fünf Zentimeter.
In Ostthüringen bildet sich gebietsweise dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und -4 Grad, tagsüber werden Höchstwerte von etwa -1 Grad erreicht, im Bergland um -3 Grad. Damit bleibt die Glättegefahr vielerorts bestehen.
Auch in der Nacht zum Freitag halten sich viele Wolken, örtlich fällt noch etwas Schnee oder Schneegriesel. Die Temperaturen sinken auf -2 bis -5 Grad.
Am Freitag bleibt es stark bewölkt, größere Niederschläge sind nicht zu erwarten, vereinzelt kann jedoch Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen auftreten. In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend trocken, teils neblig-trüb, bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und minus sechs Grad.
Verkehrsteilnehmer sollten aufgrund von Glätte, Schneefall und eingeschränkten Sichtverhältnissen weiterhin besonders vorsichtig unterwegs sein.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa