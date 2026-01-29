Glatte Straßen und Neuschnee: Winterwetter hat Thüringen im Griff

Leichter Schneefall, Frost und stellenweise dichter Nebel sorgen in Thüringen weiterhin für winterliche und teils glatte Straßenverhältnisse. (Archivfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Vor allem am Donnerstagvormittag kommt es verbreitet zu Glätte durch überfrorene Nässe. Bis in die Abendstunden fällt zudem zeitweise leichter Schnee. Dabei werden meist ein bis drei Zentimeter Neuschnee erwartet, im Thüringer Wald bis zu fünf Zentimeter.

In Ostthüringen bildet sich gebietsweise dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und -4 Grad, tagsüber werden Höchstwerte von etwa -1 Grad erreicht, im Bergland um -3 Grad. Damit bleibt die Glättegefahr vielerorts bestehen.

Auch in der Nacht zum Freitag halten sich viele Wolken, örtlich fällt noch etwas Schnee oder Schneegriesel. Die Temperaturen sinken auf -2 bis -5 Grad.