Frost, Schneefall, Glätte: So wird das Wetter an Silvester und Neujahr
Thüringen - Zum Jahreswechsel zeigt sich das Wetter in Thüringen von seiner winterlichen Seite. Frostige Temperaturen, Schneefall und glatte Straßen prägen die nächsten beiden Tage.
Der Silvestertag beginnt bedeckt, von Norden her setzt leichter Schneefall ein. Im Tiefland können vorübergehend bis zu vier Zentimeter Neuschnee fallen, der im Laufe des Tages teils in Regen übergeht, so der Deutsche Wetterdienst.
Schnee und überfrierende Nässe sorgen auf Straßen und Wegen für Glättegefahr. Im Bergland oberhalb von 500 Metern bleibt es durchweg winterlich. Hier fallen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee.
Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen -1 und 4 Grad, im Bergland zwischen -2 und 0 Grad. In den Kammlagen des Thüringer Waldes sind zeitweise Windböen möglich.
In der Silvesternacht bleibt es stark bewölkt. Im Tiefland fällt zunächst noch etwas Regen, der stellenweise gefrieren kann und erneut Glätte verursacht. Im Bergland schneit es anfangs noch, im Verlauf der Nacht lassen die Niederschläge nach, die Glättegefahr bleibt jedoch bestehen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 2 und -1 Grad, im Bergland auf -1 bis -4 Grad. Im Thüringer Wald sind auch stürmische Böen zu erwarten.
Neujahrstag startet bewölkt
Am Neujahrstag dominieren viele Wolken. Besonders am Nachmittag und Abend kommt es zeitweise zu Regen oder Schneeregen, oberhalb von 500 Metern fällt Schnee.
Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad, im oberen Bergland um -2 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit teils stürmischen Böen, in den Hochlagen sind erneut Sturmböen möglich.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa