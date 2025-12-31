Frost, Schneefall, Glätte: So wird das Wetter an Silvester und Neujahr

Thüringen - Zum Jahreswechsel zeigt sich das Wetter in Thüringen von seiner winterlichen Seite. Frostige Temperaturen, Schneefall und glatte Straßen prägen die nächsten beiden Tage.

Schneefall und überfrierende Nässe sorgen vielerorts für glatte Straßen – besonders im Bergland fällt teils kräftiger Neuschnee. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Der Silvestertag beginnt bedeckt, von Norden her setzt leichter Schneefall ein. Im Tiefland können vorübergehend bis zu vier Zentimeter Neuschnee fallen, der im Laufe des Tages teils in Regen übergeht, so der Deutsche Wetterdienst.

Schnee und überfrierende Nässe sorgen auf Straßen und Wegen für Glättegefahr. Im Bergland oberhalb von 500 Metern bleibt es durchweg winterlich. Hier fallen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen -1 und 4 Grad, im Bergland zwischen -2 und 0 Grad. In den Kammlagen des Thüringer Waldes sind zeitweise Windböen möglich.



In der Silvesternacht bleibt es stark bewölkt. Im Tiefland fällt zunächst noch etwas Regen, der stellenweise gefrieren kann und erneut Glätte verursacht. Im Bergland schneit es anfangs noch, im Verlauf der Nacht lassen die Niederschläge nach, die Glättegefahr bleibt jedoch bestehen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 2 und -1 Grad, im Bergland auf -1 bis -4 Grad. Im Thüringer Wald sind auch stürmische Böen zu erwarten.