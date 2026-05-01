So wird das Wetter am langen Feiertagswochenende in Thüringen

Erfurt - Sonnig und warm wird das Wetter am Feiertag in Thüringen . Die Temperaturen erreichen 20 bis 23, im Bergland 17 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

In Thüringen gibt es in den nächsten Tagen bestes Ausflugswetter. © Bildmontage: openlens/123RF, Screenshot wetteronline.de

In der kommenden Nacht bleibt es klar, und es kühlt ab auf 9 bis 3 Grad. Am Samstag erwartet die Menschen perfektes Ausflugswetter: Die Sonne scheint viel, und es bleibt trocken.

Die Temperaturen klettern weiter in die Höhe und liegen bei maximal 24 bis 27, im Bergland bei 20 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen her Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Am Sonntag wechseln sich der Vorhersage zufolge Sonne und Wolken ab.