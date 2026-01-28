Meiningen - Schnee, Frost und Glätte sorgen weiterhin für Verkehrsbehinderungen auf Thüringens Straßen und Autobahnen.

Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgen in Thüringen weiterhin für Verkehrsbehinderungen. © Schnee und Glätte sorgen weiterhin für Probleme in Thüringen

Probleme gab es am Mittwochmorgen vor allem auf der A71 zwischen Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl. Dort stockte laut Polizeiangaben der Verkehr. Auch auf der A4 ruckelte es streckenweise zwischen Eisenach-West und Gotha-Boxberg in beiden Richtungen.

Im Süden des Freistaates standen auch wieder vielerorts Lkw quer. Im Kreis Gotha war das Wetter ebenfalls ein Thema - dort kamen beispielsweise Busse zu spät und fuhren einige Haltestellen gar nicht an.

Laut Wetterdienst bleibt es glatt und gefährlich auf Thüringens Straßen und Gehwegen. In der Nacht zum Donnerstag fallen gebietsweise weiterhin Schnee oder Schneegriesel. Die Temperaturen sinken auf -1 bis -4 Grad, außerdem besteht erneut Glättegefahr.