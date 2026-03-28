Nasskalt und ungemütlich: So wird das Wetter am Wochenende in Thüringen

Das Wochenende in Thüringen wird laut Deutschem Wetterdienst nasskalt und ungemütlich.

Von Marie Pohland

Thüringen - Das Wochenende in Thüringen wird laut Deutschem Wetterdienst nasskalt und ungemütlich.

Das Wochenende in Thüringen bringt Regen, Schnee und niedrigere Temperaturen. (Archivfoto)
Das Wochenende in Thüringen bringt Regen, Schnee und niedrigere Temperaturen. (Archivfoto)  © Thomas Frey/dpa

Am Samstag ziehen von Westen her Regen, Schneeregen und teils auch Schnee über den Freistaat.

Vor allem in den höheren Lagen des Thüringer Waldes kann es winterlich werden, dort ist auch Schneematsch möglich.

Die Temperaturen liegen bei 4 bis 9 Grad, im Bergland nur bei 0 bis 4 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind.

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In der Nacht zum Sonntag lassen die Niederschläge nach, örtlich kann es noch etwas schneien.

Am Sonntag bleibt es zunächst wolkig, am Nachmittag lockert es aber auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad, in höheren Lagen auf 3 bis 6 Grad.

Titelfoto: Thomas Frey/dpa

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