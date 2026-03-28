Nasskalt und ungemütlich: So wird das Wetter am Wochenende in Thüringen
Thüringen - Das Wochenende in Thüringen wird laut Deutschem Wetterdienst nasskalt und ungemütlich.
Am Samstag ziehen von Westen her Regen, Schneeregen und teils auch Schnee über den Freistaat.
Vor allem in den höheren Lagen des Thüringer Waldes kann es winterlich werden, dort ist auch Schneematsch möglich.
Die Temperaturen liegen bei 4 bis 9 Grad, im Bergland nur bei 0 bis 4 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind.
Thüringen Wetter Wechselhaftes Wetter: Gewitterrisiko am Wochenende in Thüringen
In der Nacht zum Sonntag lassen die Niederschläge nach, örtlich kann es noch etwas schneien.
Am Sonntag bleibt es zunächst wolkig, am Nachmittag lockert es aber auf und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 9 Grad, in höheren Lagen auf 3 bis 6 Grad.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa