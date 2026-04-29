25 Grad und Sonne! Tolles Wetter zum Monatswechsel in Thüringen
Thüringen - In Thüringen wird zum Monatswechsel in den Mai laut Deutschem Wetterdienst außergewöhnlich gutes Wetter erwartet.
Bei durchgehendem Sonnenschein bleibt es am Donnerstag trocken, die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad, im Bergland auf 14 bis 16 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ost- bis Nordostwind.
In der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 0 Grad, teilweise ist sogar mit Frost zu rechnen. Der Wind bleibt schwach und kommt überwiegend aus östlichen Richtungen.
Am 1. Mai setzt sich das sonnige und trockene Wetter fort. Die Temperaturen klettern deutlich nach oben und erreichen 20 bis 23 Grad, im Bergland 17 bis 20 Grad. Der Wind weht weiterhin meist schwach aus Ost bis Südost.
Auch die Nacht zum Samstag verläuft wolkenlos und ruhig, bei Tiefstwerten zwischen 9 und 3 Grad.
Der Samstag bringt dann nahezu frühsommerliche Verhältnisse. Viel Sonnenschein und weiterhin kein Regen bei ungewöhnlich warmen Temperaturen von 24 bis 27 Grad, im Bergland 20 bis 24 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwind.
In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen erste Wolkenfelder auf, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen gehen auf 12 bis 8 Grad zurück.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa