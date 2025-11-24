Wetter in Thüringen: Frost, Glätte und Nebel prägen den Wochenstart

Thüringen - Thüringen muss sich in den kommenden Tagen auf winterliche Bedingungen mit Frost, Glätte und stellenweise Schneefall einstellen – besonders in den höheren Lagen.

In Thüringen sind in den nächsten Tagen winterliche Bedingungen zu erwarten. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Zu Wochenbeginn zeigt sich das Wetter in Thüringen weiterhin unbeständig.

Am Montag dominieren vielerorts dichte Wolken. Immer wieder fällt etwas Regen oder Sprühregen, in den höheren Lagen kann dieser gefrieren oder in leichten Schneefall übergehen, was lokal Glätte verursacht.

Die Temperaturen steigen auf 1 bis 5 Grad, im Bergland liegen sie um den Gefrierpunkt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen, in den Bergen mit teils kräftigen Böen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt, verbreitet fällt leichter Regen oder Schneeregen, im Bergland auch Schnee. Mit Werten zwischen 1 und -2 Grad besteht weiterhin Glättegefahr, zudem können sich Nebel und Dunst bilden.