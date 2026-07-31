So heiß war's noch nie: Neuer Juli-Hitzerekord in Thüringen

Arten - In Thüringen ist der Temperaturrekord für einen Juli nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eingestellt worden.

Fast 40 Grad wurden am Donnerstag in Thüringen gemessen. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

In Artern (Kyffhäuserkreis) wurden am Donnerstag 39,7 Grad gemessen, wie die Meteorologen auf Basis vorläufiger Werte mitteilten.

Es war den Angaben nach die höchste Temperatur, die seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Juli in Thüringen gemessen wurde. Den bisherigen Juli-Spitzenwert hatte mit 39,3 Grad Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) inne - gemessen im Jahr 1957.

Die bundesweit höchste Juli-Temperatur wurde an diesem Sommertag in Deutschland in Sachsen-Anhalt in Bernburg (Salzlandkreis) mit 40,5 Grad gemessen.