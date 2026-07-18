Unfälle, umgestürzte Bäume, kaputte Stromleitung: Unwetter sorgt für Chaos in Thüringen

Erfurt - Unwetter , Starkregen und heftiger Wind haben in Thüringen am Freitag für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Es kam zu mehreren Verkehrsunfällen.

Mehrere Regionen in Thüringen waren vom Unwetter betroffen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Nach Angaben des Lagezentrums in Erfurt gab es zahlreiche umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller. In der Innenstadt von Bad Berka stand das Wasser zwischenzeitlich bis zu 15 Zentimeter hoch. Die Kanalisation war mit den Regenmengen überfordert.

In den Kreisen Hildburghausen und Sonneberg waren die Einsatzkräfte mit der Beseitigung zahlreicher Unwetterschäden beschäftigt. Im Saale-Holzland-Kreis, dem Saale-Orla-Kreis und in Jena sorgten starke Regenfälle und herabgestürzte Äste nach Angaben der Leitstelle für viele Einsätze.

Auf der A71 nördlich des Erfurter Kreuzes in Fahrtrichtung Sangerhausen war ein Fahrzeug ins Schleudern geraten und mit den Leitplanken kollidiert. Die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stau. Eine vorübergehende Sperrung des rechten Fahrstreifens war die Folge.

An der Anschlussstelle Arnstadt Nord kollidierte ein Transporter bei der Auffahrt auf die A71 in Richtung Sangerhausen mit einem Lkw. Hier wurde die Beifahrerin des Transporterfahrers leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.