Hitzewelle, Sonne, kaum Regen: Juli in Thüringen extrem schweißtreibend

Erfurt - Der Juli hat sich in Thüringen von seiner Sonnenseite gezeigt.

Der Juli in Thüringen hatte viele warme Tage. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Rund 256 Sonnenstunden haben die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach einer vorläufigen Auswertung ihrer Messstationen gezählt. Das Mittel der Referenzperiode für die Jahre 1961 bis 1990 liegt für den Freistaat bei 205 Stunden.

Es war damit der fünfte Monat in Folge, in dem die Sonne in Thüringen an sehr vielen Tagen strahlte. Deutschlandweit wurden im Juli den Angaben zufolge ungewöhnliche 272 Sonnenstunden gemessen - im Südwesten waren es regional sogar deutlich über 300.

Regen war in diesem Sommermonat auch in Thüringen eher Mangelware. Zwar gab es den Angaben nach rund 42 Liter pro Quadratmeter. Aber im Vergleich mit dem Klimareferenzwert von 63 Litern pro Quadratmetern deckte die Niederschlagssumme nur zu etwa zwei Dritteln das Soll ab.

Manche Regionen in Deutschland wie Teile des Südwestens hatten laut DWD sogar unter einer Trockenheit historischen Ausmaßes zu leiden.