Wochenende startet sonnig, dann kommt der Wetterumschwung
Thüringen - Thüringen erwartet zunächst ein sonniges und warmes Wochenende. Zum Sonntag wird das Wetter allerdings wechselhafter und es sind Schauer und einzelne Gewitter möglich.
Der Freitag bringt einen Mix aus Sonne und lockeren Quellwolken. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad, im Bergland werden 19 bis 23 Grad erreicht.
Am Samstag wird es noch wärmer. Bei viel Sonnenschein und Trockenheit steigen die Temperaturen auf 27 bis 30 Grad, im Bergland auf 24 bis 27 Grad.
Am Sonntag ziehen dann im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Später sind örtlich schauerartiger Regen und vereinzelt auch Gewitter möglich.
Die Temperaturen liegen trotzdem noch bei angenehmen 24 bis 28 Grad, im Thüringer Wald zwischen 19 und 23 Grad.
In der Nacht zum Montag bleibt es überwiegend stark bewölkt, dazu fällt zeitweise Regen. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa