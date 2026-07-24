Wochenende startet sonnig, dann kommt der Wetterumschwung

Thüringen - Thüringen erwartet zunächst ein sonniges und warmes Wochenende. Zum Sonntag wird das Wetter allerdings wechselhafter und es sind Schauer und einzelne Gewitter möglich.

Der Samstag bringt noch einmal viel Sonne und bis zu 30 Grad, bevor das Wetter am Sonntag unbeständiger wird. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Der Freitag bringt einen Mix aus Sonne und lockeren Quellwolken. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad, im Bergland werden 19 bis 23 Grad erreicht.

Am Samstag wird es noch wärmer. Bei viel Sonnenschein und Trockenheit steigen die Temperaturen auf 27 bis 30 Grad, im Bergland auf 24 bis 27 Grad.

Am Sonntag ziehen dann im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Später sind örtlich schauerartiger Regen und vereinzelt auch Gewitter möglich.

Die Temperaturen liegen trotzdem noch bei angenehmen 24 bis 28 Grad, im Thüringer Wald zwischen 19 und 23 Grad.