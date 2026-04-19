Viel Regen, Wind und Gewitter: Thüringen startet ungemütlich in die Woche

Thüringen - Ein Tief über Mittel- und Osteuropa sorgt aktuell für sehr feuchte und zunehmend kühlere Luft in Thüringen und damit laut Deutschem Wetterdienst für unbeständiges Wetter .

Kräftiger Regen, dichte Wolken und böiger Wind sorgen aktuell für unbeständiges Wetter in Thüringen. (Archivfoto) © Martin Schutt/dpa

Am Sonntag zeigt sich der Himmel meist stark bewölkt bis bedeckt. Immer wieder fällt Regen, der gebietsweise auch kräftig ausfallen kann.

Regional sind innerhalb kurzer Zeit Niederschlagsmengen von 15 bis 20 Litern pro Quadratmeter möglich, lokal sogar bis zu 35 Liter, besonders im Bergland. Vereinzelt treten auch Gewitter auf. Erst am späten Nachmittag und Abend ziehen die intensiveren Niederschläge teilweise nach Osten ab.

Die Temperaturen erreichen 12 bis 14 Grad, im Bergland 9 bis 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise stark böiger Nordwestwind. Vereinzelt sind auch stürmische Böen bis etwa 65 km/h möglich. Gegen Abend lässt der Wind nach.

In der Nacht zum Montag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, nur noch vereinzelt sind Schauer unterwegs. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis West.