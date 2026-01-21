Sonnige Wintertage und kalte Nächte in Thüringen
Thüringen - Nach frostigen Nächten zeigt sich das Wetter in Thüringen in den kommenden Tagen überwiegend freundlich. Sonnenschein dominiert, Niederschläge sind nicht in Sicht, allerdings bleiben die Temperaturen winterlich.
Am heutigen Mittwoch ist es sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 0 und 5 Grad.
In der Nacht zum Donnerstag klart es weiter auf, die Temperaturen sinken verbreitet auf -5 bis -10 Grad.
Auch der Donnerstag bringt viel Sonne. Es bleibt mit Tageshöchstwerten von -3 bis 1 Grad noch etwas kühler, aber niederschlagsfrei.
In der Nacht zum Freitag bleibt es meist klar, es ist wieder mit strengem Frost zu rechnen.
Am Freitag ziehen zeitweise Wolken durch, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Regen oder Schnee werden nicht erwartet. Die Temperaturen erreichen maximal -3 bis 2 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bei Tiefstwerten zwischen -3 und -7 Grad überwiegend trocken.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa