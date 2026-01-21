Sonnige Wintertage und kalte Nächte in Thüringen

Thüringen - Nach frostigen Nächten zeigt sich das Wetter in Thüringen in den kommenden Tagen überwiegend freundlich. Sonnenschein dominiert, Niederschläge sind nicht in Sicht, allerdings bleiben die Temperaturen winterlich.

Viel Sonnenschein und frostige Temperaturen prägen das Wetter in den kommenden Tagen. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Am heutigen Mittwoch ist es sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 0 und 5 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag klart es weiter auf, die Temperaturen sinken verbreitet auf -5 bis -10 Grad.



Auch der Donnerstag bringt viel Sonne. Es bleibt mit Tageshöchstwerten von -3 bis 1 Grad noch etwas kühler, aber niederschlagsfrei.

In der Nacht zum Freitag bleibt es meist klar, es ist wieder mit strengem Frost zu rechnen.