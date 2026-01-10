Sturmtief "Elli" macht Thüringen weiter zu schaffen: So eisig wird es jetzt

Thüringen - Das Sturmtief "Elli" hat den Freistaat weiter fest im Griff: Ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa lenkt derzeit kalte Polarluft nach Thüringen .

Dichter Schneefall und eisige Temperaturen sorgen in Thüringen für winterliche Straßen und erschwerte Bedingungen im Alltag. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Die Folge sind verbreitete Schneefälle, eisige Temperaturen und glatte Straßen. Am Freitag gab es aus diesem Grund bis zum späten Vormittag bereits 16 Verkehrsunfälle.

Über den Samstag zieht der Schneefall laut Deutschem Wetterdienst von Norden langsam nach Süden ab. Bis dahin kommen im Tiefland zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee zusammen, im Thüringer Wald teils sogar 10 bis 15 Zentimeter.

Besonders im Bergland sorgt zusätzlich böiger Wind für winterliche Verwehungen. Auch abseits der Schneefälle bleibt es gefährlich: Auf vielen Straßen und Wegen herrscht Schnee- und Eisglätte.

Die Temperaturen bleiben den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt. Die Höchstwerte liegen zwischen -6 und 0 Grad. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen weiter, örtlich werden bis zu -13 Grad erwartet – verbreitet herrscht damit strenger Frost. Einzelne Schneeschauer können in der Nacht erneut für Neuschnee sorgen.