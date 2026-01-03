Wetter in Thüringen: Sturmtief bringt Schnee und Frost am Wochenende

Thüringen - Mit teils kräftigem Schneefall in der Nacht ist Thüringen winterlich ins Wochenende gestartet.

Das Wochenende in Thüringen wird winterlich. (Archivfoto) © Michael Reichel/dpa

Ein Sturmtief über der Ostsee lenkt mit westlicher Strömung kalte Meeresluft in den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem in höheren Lagen bildete sich eine Schneedecke, örtlich gibt es glatte Straßen und Wege.

Heute sollen bei wechselnder bis starker Bewölkung weitere Schnee-, Schneeregen- und Graupelschauer durchziehen. Die Temperaturen erreichen maximal 0 bis 2 Grad, im Bergland herrscht Dauerfrost.

Es weht teils böiger Westwind, in den Kammlagen des Thüringer Waldes sind stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Sonntag bleibt es frostig bei weiteren Schneeschauern.

Auch am Sonntag setzt sich das winterliche Wetter den Angaben nach fort. Bei einzelnen Schneeschauern liegen die Höchstwerte zwischen -1 und 1 Grad, im Bergland darunter. Zum Wochenbeginn bleibt es kalt, meist trocken und nachts teils streng frostig.