Wechselhaft, aber meist trocken: Mildes Winterwetter in Thüringen

Thüringen - In Thüringen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft, aber überwiegend ruhig.

Zwischen milden Temperaturen und nächtlichem Frost bleibt das Wetter in Thüringen wechselhaft. (Archivfoto) © Michael Reichel/dpa

Nach einem zunächst trüben und nassen Start in den Donnerstag lockert es im Tagesverlauf allmählich auf.

Der Regen zieht bis zum Mittag ostwärts ab, danach sind wieder freundlichere Abschnitte möglich. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 10 Grad, im Bergland bleibt es mit 1 bis 5 Grad deutlich kühler.

In den Kammlagen des Thüringer Waldes treten zeitweise stärkere Böen auf. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu -1 Grad, örtlich kann es glatt werden.

Der Freitag präsentiert sich meist trocken und freundlich. Bei heiter bis wolkigem Himmel werden im Flachland 6 bis 11 Grad erreicht, in den höheren Lagen 4 bis 7 Grad.

In der Nacht zum Samstag kühlt es auf Werte um den Gefrierpunkt ab, stellenweise bildet sich Nebel und es besteht erneut Glättegefahr.