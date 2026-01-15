Wechselhaft, aber meist trocken: Mildes Winterwetter in Thüringen
Thüringen - In Thüringen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft, aber überwiegend ruhig.
Nach einem zunächst trüben und nassen Start in den Donnerstag lockert es im Tagesverlauf allmählich auf.
Der Regen zieht bis zum Mittag ostwärts ab, danach sind wieder freundlichere Abschnitte möglich. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 10 Grad, im Bergland bleibt es mit 1 bis 5 Grad deutlich kühler.
In den Kammlagen des Thüringer Waldes treten zeitweise stärkere Böen auf. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu -1 Grad, örtlich kann es glatt werden.
Der Freitag präsentiert sich meist trocken und freundlich. Bei heiter bis wolkigem Himmel werden im Flachland 6 bis 11 Grad erreicht, in den höheren Lagen 4 bis 7 Grad.
In der Nacht zum Samstag kühlt es auf Werte um den Gefrierpunkt ab, stellenweise bildet sich Nebel und es besteht erneut Glättegefahr.
Ab Samstag wieder kühlere Temperaturen erwartet
Am Samstag überwiegen dichte Wolken, auch wenn sich zu Beginn noch etwas Sonne zeigen kann. Niederschlag ist jedoch nicht zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei 1 bis 4 Grad. In der folgenden Nacht bleibt es meist bewölkt oder neblig-trüb, später sind örtlich Auflockerungen möglich. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 0 und -3 Grad.
Der Sonntag bringt zunächst viele Wolken, im weiteren Tagesverlauf kann es aber freundlicher werden. Es bleibt trocken bei Temperaturen von 1 bis 5 Grad.
