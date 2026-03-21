Wechselhaftes Wetter: Gewitterrisiko am Wochenende in Thüringen
Von Anne Lathan, Christian Rüdiger
Erfurt - Das Wetter in Thüringen bleibt am Wochenende wechselhaft. Es ist mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen.
Am Samstag bleibt es im Tagesverlauf laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend bewölkt.
Ab dem Nachmittag sind vereinzelt Schauer möglich, im südöstlichen Teil des Freistaates besteht außerdem eine geringe Gewitterneigung. Die Temperaturen steigen auf sieben bis elf Grad, im Bergland auf fünf bis acht Grad.
In der Nacht zum Sonntag klingen letzte Schauer ab, vielerorts klart es auf. Dabei kann sich örtlich Dunst oder Nebel bilden.
Am Sonntag zeigt sich das Wetter dann freundlicher: Es wird heiter bis wolkig und bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 14 Grad, im Bergland auf acht bis 12 Grad.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa