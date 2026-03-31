Wer in Thüringen lebt, sollte seine Wohnung heute nicht ohne Regenschirm verlassen

Erfurt - Der Dienstag in Thüringen wird ungemütlich. Vom Frühling ist nicht wirklich was zu sehen.

Der Dienstag in Thüringen wird laut Wetterprognose regnerisch. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es regnerisch. Dazu kommen Graupelschauer, im Bergland auch Schneeschauer. Ab dem Nachmittag sind vereinzelt kurze Gewitter mit Windböen möglich. Die Temperaturen steigen demnach auf sechs bis zehn Grad, im Bergland auf zwei bis fünf Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt das Wetter den Angaben zufolge wechselhaft. In der Westhälfte Thüringens sind Regen- oder Schneeregenschauer möglich, in höheren Lagen auch Schneefall. Dort kann es glatt werden.

Im Osten Thüringens klingen die Schauer nach DWD-Angaben zunächst ab. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus zwei Grad. Auch außerhalb der Schauer kann es örtlich glatt werden.