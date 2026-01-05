Winter bleibt präsent in Thüringen: Bis zu -10 Grad erwartet

Thüringen - Der Winter zeigt sich in Thüringen weiterhin von seiner kalten Seite.

Wolken, frostige Temperaturen und stellenweise Schneeschauer bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in Thüringen. (Archivbild) © Malin Wunderlich/dpa

Zum Wochenbeginn prägen Wolken und frostige Temperaturen das Wettergeschehen, größere Niederschläge bleiben zunächst aus. Bei Höchstwerten zwischen -4 und -1 Grad bleibt es vielerorts trocken, stellenweise zeigt sich auch die Sonne.

Erst in den späten Abendstunden können von Westen her einzelne Schneeschauer aufziehen, örtlich ist dann mit glatten Straßen zu rechnen.

In der Nacht zum Dienstag wechseln sich Wolken und Auflockerungen ab. Vereinzelt fällt etwas Schnee, was die Glättegefahr erhöht. Die Temperaturen sinken auf -5 bis -10 Grad, bei klarem Himmel über schneebedeckten Flächen sind auch deutlich niedrigere Werte möglich.

Der Dienstag bringt erneut ein überwiegend ruhiges Winterwetter. Neben Wolken gibt es gebietsweise heitere Abschnitte, Niederschläge bleiben die Ausnahme. Die Tageshöchstwerte bewegen sich weiterhin im frostigen Bereich. In der Nacht zum Mittwoch wird es sehr kalt, bei überwiegend trockenem Wetter können die Temperaturen nochmals kräftig absinken.