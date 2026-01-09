Sturmtief "Elli": Winterwetter hält Thüringen am Wochenende fest im Griff

Thüringen - Ein Sturmtief über Mitteleuropa sorgt weiterhin für winterliche Verhältnisse in Thüringen . Mit kalter und feuchter Luft kommt es bis Samstag immer wieder zu Schneefällen im Freistaat - und auch danach bleibt es frostig.

Schnee, Wind und Frost bestimmen derzeit das Wetter in Thüringen – vor allem im Bergland kommt es durch starke Böen zu Schneeverwehungen und gefährlicher Glätte. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Bereits am Freitag fällt verbreitet Schnee. Dabei kommen im Flachland fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee zusammen, im oberen Bergland örtlich auch mehr. Vor allem in höheren Lagen führen kräftige Winde zu Schneeverwehungen.

Landesweit besteht erhebliche Glättegefahr, stellenweise ist auch mit Glatteis zu rechnen.

Im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze zeitweise auf etwa 600 bis 800 Meter, sodass in tieferen Lagen vorübergehend ein Übergang in Schneeregen oder Regen möglich ist. Ab den Abendstunden sinkt die Schneefallgrenze wieder bis ins Tiefland, wodurch erneut Schnee fällt.



In der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt, vielerorts fällt weiter Schnee oder Schneeregen. Dabei werden nochmals ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet, im Bergland bis zu zehn Zentimeter.

Auch am Samstag ist verbreitet mit Schneefall und glatten Straßen zu rechnen. Erst im Laufe des Nachmittags lassen die Niederschläge nach, örtlich lockert es auf.