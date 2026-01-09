Sturmtief "Elli": Winterwetter hält Thüringen am Wochenende fest im Griff
Thüringen - Ein Sturmtief über Mitteleuropa sorgt weiterhin für winterliche Verhältnisse in Thüringen. Mit kalter und feuchter Luft kommt es bis Samstag immer wieder zu Schneefällen im Freistaat - und auch danach bleibt es frostig.
Bereits am Freitag fällt verbreitet Schnee. Dabei kommen im Flachland fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee zusammen, im oberen Bergland örtlich auch mehr. Vor allem in höheren Lagen führen kräftige Winde zu Schneeverwehungen.
Landesweit besteht erhebliche Glättegefahr, stellenweise ist auch mit Glatteis zu rechnen.
Im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze zeitweise auf etwa 600 bis 800 Meter, sodass in tieferen Lagen vorübergehend ein Übergang in Schneeregen oder Regen möglich ist. Ab den Abendstunden sinkt die Schneefallgrenze wieder bis ins Tiefland, wodurch erneut Schnee fällt.
In der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt, vielerorts fällt weiter Schnee oder Schneeregen. Dabei werden nochmals ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet, im Bergland bis zu zehn Zentimeter.
Auch am Samstag ist verbreitet mit Schneefall und glatten Straßen zu rechnen. Erst im Laufe des Nachmittags lassen die Niederschläge nach, örtlich lockert es auf.
Frostige Temperaturen am Wochenende
Die Temperaturen bewegen sich durchweg im winterlichen Bereich. Am Freitag werden Höchstwerte zwischen 0 und 4 Grad erreicht, im Bergland bleibt es mit -1 bis 1 Grad kälter. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf -1 bis -6 Grad. Am Samstag herrscht vielerorts Dauerfrost mit Höchstwerten zwischen -5 und 1 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist mit strengem Frost bis -13 Grad zu rechnen.
Begleitet wird das Winterwetter von teils kräftigem Wind. Vor allem im oberen Bergland treten Freitag und in der Nacht zum Samstag Wind- und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 60 bis 75 km/h auf. In Verbindung mit dem Schneefall kann es dort zu erheblichen Verwehungen kommen.
Auch in den Folgetagen bleibt es winterlich: Am Sonntag zeigt sich der Himmel meist wolkig, Niederschläge sind kaum zu erwarten. Die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten zwischen -7 und -4 Grad deutlich unter dem Gefrierpunkt.
Verkehrsteilnehmer sollten in den kommenden Tagen besonders vorsichtig unterwegs sein. Schnee, Sturm, Glätte und teils strenger Frost sorgen verbreitet für schwierige Bedingungen auf Straßen und Wegen.
Titelfoto: Michael Reichel/dpa