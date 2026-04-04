Wetter in Thüringen: So warm wird es am Ostersonntag
Thüringen - Das Osterwochenende bringt in Thüringen wechselhaftes, aber mildes Frühlingswetter.
Am Ostersonntag lockert die Bewölkung zunächst auf, und es gibt viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten jedoch dichtere Wolken auf, später sind schauerartige Regenfälle möglich.
Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad, im Bergland auf 12 bis 17 Grad. Dazu weht zunächst schwacher Süd- bis Südwestwind, später mäßiger Westwind mit einzelnen Böen, im Bergland auch stürmisch.
In der Nacht zum Ostermontag ziehen die Niederschläge nach Südosten ab, die Wolken lockern wieder auf. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 4 Grad, im Bergland bis auf 2 Grad.
Der Ostermontag zeigt sich dann heiter und deutlich kühler. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad, im Bergland zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es bei klarem Himmel kalt und die Temperaturen sinken auf 3 bis 0 Grad, verbreitet ist Frost in Bodennähe möglich.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa