Wetter in Thüringen: So warm wird es am Ostersonntag

Thüringen - Das Osterwochenende bringt in Thüringen wechselhaftes, aber mildes Frühlingswetter .

Zu Ostern wird es in Thüringen mild mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Am Ostersonntag lockert die Bewölkung zunächst auf, und es gibt viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten jedoch dichtere Wolken auf, später sind schauerartige Regenfälle möglich.

Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad, im Bergland auf 12 bis 17 Grad. Dazu weht zunächst schwacher Süd- bis Südwestwind, später mäßiger Westwind mit einzelnen Böen, im Bergland auch stürmisch.

In der Nacht zum Ostermontag ziehen die Niederschläge nach Südosten ab, die Wolken lockern wieder auf. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 4 Grad, im Bergland bis auf 2 Grad.