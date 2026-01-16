Thüringen wirbt auf der Grünen Woche mit Genuss, Handwerk und Innovation

Thüringen/Berlin - Thüringen präsentiert sich vom 16. bis 25. Januar 2026 auf der Grünen Woche in Berlin als vielseitiger Agrar-, Genuss- und Tourismusstandort.

Regionale Spezialitäten, landwirtschaftliche Vielfalt und touristische Angebote stehen im Mittelpunkt des Thüringer Auftritts auf der Grünen Woche in Berlin. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum mitteilt, stellt der Freistaat unter dem Motto „Thüringen überraschend – 100 Jahre Grüne Woche“ seine Agrar- und Ernährungswirtschaft, den ländlichen Raum sowie touristische Angebote in den Mittelpunkt seines Messeauftritts.

In Halle 20 erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Mischung aus regionalen Spezialitäten, echtem Handwerk und innovativen Konzepten.

Aussteller aus Landwirtschaft, Ernährung, Direktvermarktung, Gartenbau und Tourismus zeigen die Bandbreite thüringischer Produkte und mischen Klassiker mit neuen Ideen.

Ein zentraler Treffpunkt ist die Thüringen-Bühne. Dort laden Kochshows, Verkostungen, Mitmachaktionen und kulturelle Beiträge aus den Regionen dazu ein, Thüringen mit allen Sinnen zu erleben. Gäste können typische Produkte probieren und sich über nachhaltige und bewusste Produktionsweisen informieren. Gleichzeitig bietet der Messeauftritt Gelegenheit, mit den Produzentinnen und Produzenten persönlich ins Gespräch zu kommen.